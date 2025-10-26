  • 26 Октября, 20:28

Пятое "золото" на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевал Казахстан

Анель Ташбай принесла пятую золотую медаль.

Сегодня, 19:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
234
Фото: НОК РК

Казахстанская велогонщица Анель Ташбай одержала уверенную победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом на юношеских Азиатских играх, проходящих в Манаме (Бахрейн), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Наша спортсменка показала результат 17 минут 6,05 секунды, опередив ближайшую соперницу — китаянку Аофей Син, которая завершила дистанцию за 17:25.08. Третье место заняла Чин Лоу из Гонконга с результатом 17:40.41.

Эта победа стала пятым золотом для сборной Казахстана на текущих Играх и укрепила позиции национальной команды в общем медальном зачёте.

Выступление Анель Ташбай стало ярким подтверждением высокого уровня казахстанского велоспорта и вдохновляющим примером для юных спортсменов страны.

Самое читаемое

Наверх