"Qazcontent" и "Turkistan Media Holding" подписали меморандум о сотрудничестве
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АО "Qazcontent" и ТОО "Turkistan Media Holding" заключили меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ закрепляет договорённости о долгосрочном партнёрстве в сфере медиапроизводства и цифровых коммуникаций, передает BAQ.KZ.
Подписи под меморандумом поставили председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек и генеральный директор ТОО "Turkistan Media Holding" Жанахмет Агыбаев.
Стороны договорились о совместной разработке информационно-познавательных программ, создании медиапроектов, проведении профессиональных мероприятий, а также об обмене опытом и медиаконтентом.
"Наша ключевая задача — своевременно реагировать на вызовы времени и предлагать аудитории интересную, объективную и актуальную информацию. Подписание меморандума — важный шаг в выстраивании партнёрства с региональными медиаструктурами и укреплении единого информационного пространства страны", — отметила председатель правления "Qazcontent" Айна Задабек.
Цель сотрудничества — производство качественного, достоверного и актуального контента, а также формирование устойчивых каналов коммуникации с широкой аудиторией в условиях цифровой трансформации медиаотрасли.
"Меморандум призван стать основой для системного и долгосрочного взаимодействия в условиях стремительно меняющейся цифровой среды. Туркестанская область сегодня — это точка притяжения культурных, туристических и деловых событий, в том числе международного уровня. Мы видим высокий интерес к региону, и уверены, что это сотрудничество позволит доносить важную и интересную информацию до более широкой аудитории через ресурсы Qazcontent", — добавил генеральный директор "Turkistan Media Holding" Жанахмет Агыбаев.
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