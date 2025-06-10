АО "Qazcontent" и ТОО "Turkistan Media Holding" заключили меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ закрепляет договорённости о долгосрочном партнёрстве в сфере медиапроизводства и цифровых коммуникаций, передает BAQ.KZ.

Подписи под меморандумом поставили председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек и генеральный директор ТОО "Turkistan Media Holding" Жанахмет Агыбаев.

Стороны договорились о совместной разработке информационно-познавательных программ, создании медиапроектов, проведении профессиональных мероприятий, а также об обмене опытом и медиаконтентом.

"Наша ключевая задача — своевременно реагировать на вызовы времени и предлагать аудитории интересную, объективную и актуальную информацию. Подписание меморандума — важный шаг в выстраивании партнёрства с региональными медиаструктурами и укреплении единого информационного пространства страны", — отметила председатель правления "Qazcontent" Айна Задабек.

Цель сотрудничества — производство качественного, достоверного и актуального контента, а также формирование устойчивых каналов коммуникации с широкой аудиторией в условиях цифровой трансформации медиаотрасли.