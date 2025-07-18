На высокогорном катке "Медеу" в Алматы состоялось по-настоящему уникальное событие, объединившее мастериц со всей страны вокруг традиционного казахского искусства, передает BAQ.KZ. В рамках культурного проекта "Аламан құрақ – 2025" 660 участниц из всех регионов Казахстана создали гигантское лоскутное одеяло — құрақ көрпе — площадью 1366 квадратных метров. Этот грандиозный результат официально зарегистрирован в Global Book of Records как мировой рекорд, став первым в истории, посвящённым казахскому прикладному искусству құрақ.

Проект не только продемонстрировал богатство национальной культуры, но и стал символом единства и креативной энергии казахстанских женщин. В числе участниц — 34 мастериц из Абайской и Восточно-Казахстанской областей, среди которых 13 учителей и 2 школьницы. Они представляли школы и гимназии Семея, а также сельские учебные заведения из Кокпектинского, Аягозского и Абайского районов. Руководство региональной командой осуществляла Бакытжан Шапенова — учитель средней школы №19 города Семей, которая вдохновила свою команду на достойное представление региона на международном уровне.

Автором идеи и организатором проекта стала Нургуль Абайхан из села Тансык Аягозского района. Её инициатива превратилась в масштабное культурное движение, не имеющее аналогов в мире. Главная цель "Аламан құрақ – 2025" — показать миру силу единства казахских женщин, красоту и смысл древнего искусства құрақ көрпе, а также подчеркнуть важность сохранения национального наследия для будущих поколений.