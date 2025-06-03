Трагедия произошла в селе Кенжеколь, расположенном в пригороде Павлодара. Во время строительства частного дома обрушилась стена, в результате чего погиб 58-летний мужчина, ещё один рабочий получил травмы, передает BAQ.KZ.

"По факту нарушения правил охраны труда, приведшего к гибели и травмированию людей, возбуждено уголовное дело", — сообщили в полиции.

Согласно информации службы скорой помощи, вызов поступил 3 июня в 12:11. На место происшествия выехали бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф.

"На месте была констатирована смерть мужчины 1967 года рождения. Второй пострадавший — молодой человек 2005 года рождения — доставлен в городскую больницу №1 Павлодара", — сообщили в службе "103".

Обстоятельства и причины трагедии выясняются. Следственные органы продолжают работу на месте происшествия.