Улан Алдабеков из Алматы не стал врачом, о чём мечтал в юности, не носит галстук, не сидит в офисе, не публикует мотивационные посты. Но каждый его день - вклад в страну, семью и будущее. За плечами 41-летнего рабочего десятки профессий и одно твёрдое убеждение: труд - это не просто необходимость, это ценность, которой учишь детей. Его история - зеркало тысяч жизней в нашей стране. И именно такие истории президент Казахстана называет стратегически важными для устойчивого будущего. В интервью BAQ.KZ Улан рассказал о своем пути в мире рабочих профессий.

В трудовой истории Улана Алдабекова есть всё: плотник, столяр, сварщик, сантехник, охранник, водитель, комплектовщик. И это не признак нестабильности – наоборот, это иллюстрация гибкости, адаптивности, выносливости. Такие люди, как Улан, - опора экономики, особенно в стране, где продолжается индустриализация и модернизация производств.

"Я хотел стать врачом…"

Улан Алдабеков родился в 1983 году в селе Талды, Кегенского района, Алматинской области. У него было обычное советское детство, когда он учился в 6-м классе они с семьей переехали в Алматинскую область, поселок Еркин. С самого начала он стремился к большему: мечтал лечить людей, стать врачом, поэтому после окончания 11 класса поступал в КазГУ (ныне КазНУ) на биологический факультет. Не хватило двух-трех баллов, чтобы его мечта стала реальностью.

"Я тогда вышел из здания приемной комиссии без настроения. Обидно было. Кто на платное - те прошли. Я нет. Но так получилось, что встретилась мне одна женщина. Преподаватель из Казахстанский инженерно-технологический университета, которая посоветовала поступить туда. Вот так начался мой путь в рабочую жизнь", - рассказывает Улан.

От разнорабочего до водителя скорой помощи

Как это часто бывает, студенческие планы быстро ломаются о реальность. Улан не смог оплатить последний год учебы, и проучившись пять лет на инженера, ему пришлось бросить университет, надо было работать, помогать семье. Так, в 2015 году он устроился разнорабочим на объект МСП-12 за селом Покровка (Алматинская область). Работал, молчал, учился на практике.

"Потом стал плотником. Потом - столяром-станочником. Отработал там четыре года. Но зарплату не поднимали, пришлось уйти", - рассказывает Улан.

Далее - работа на установке пластиковых окон. Тогда этот рынок в Казахстане как раз начал бурно расти. Он начинал как разнорабочий, но потом стал мастером, и даже ездил в командировки по Казахстану - устанавливать окна. По словам Улана, эта работа ему нравилась, но хотелось стабильности, уважения и смысла. А тяга к медицине его не оставляла и он утроился на работу в Алматинскую Региональную Детскую больницу. Был водителем главного врача, позже водителем скорой помощи. Между этим Улан трудился на кислородной станции, подавая баллоны в операционные.

Сейчас Улан трудится на кондитерской фабрике "Рахат" - кладовщиком-комплектовщиком. Приняли его туда 12 октября 2024 года. За восемь месяцев он выучился почти до уровня оператора и сейчас продолжает обучение, чтобы повысить свою квалификации и заработную плату.

"Операторы дают бумагу: куда, что и сколько надо собрать. Мы комплектуем заказы, следим, чтобы всё сошлось, грузим в машину. Это не просто коробки таскать - ты должен быть внимательным, аккуратным. Ошибся - вся партия может вернуться. Когда место освободится, я перейду на должность оператора. Мне нравится коллектив. Люди здесь хорошие, такие же, как и я - пришли с нуля, без связей. Здесь ценят руки и старание", - рассказывает Улан.

Когда Улана спрашивают о мечтах, он не стесняется говорить вслух, особо подчеркивая, что не нужно стоять на одном месте: нужно все время учиться.

"Доктором уже, наверное, не стать, - улыбается он. – Мечтаю выстроить бизнес, связанный с установкой пластиковых окон, чтобы быть себе начальником. Я знаю сварку, сантехнику, помогаю людям строить дома в свободное время, и себе дом тоже сам построил", - рассказывает Улан.

За спиной Улана - не только смена профессий и десятки рабочих будней. У него большая семья: четверо детей и супруга – хранительница дома. Вместе они держат курс на простую, но важную цель - дать детям лучшее будущее.

Год рабочих профессий - почему это важно?

2025 год президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил Годом рабочих профессий. Эта инициатива не случайна - Казахстан остро нуждается в специалистах рабочих направлений: сварщиках, трактористах, монтажниках, плотниках, столярах, операторах, техниках.

"Помните в наши студенческие годы все шли на юристов, бухгалтеров, финансистов. А таких, как мы никто не учил. ПТУ закрыли, профессиональные школы тоже. А сейчас, наконец, начали понимать: без рабочих страна не построится. Нужны хорошие плотники, сварщики, столяры, аграрии", - говорит Улан.

Действительно, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, к 2024 году дефицит рабочих профессий в Казахстане достиг критической отметки. Особенно остро не хватает кадров в строительстве, сельском хозяйстве, машиностроении и пищевой промышленности. Особенно вырос спрос на сварщиков, операторов станков, плотников, сантехников. Это связано с ростом строительства, промышленного производства, обновлением инфраструктуры.

Рабочий - это человек, а не фон

История Улана Алдапекова - это отражение судьбы целого класса людей, которые слишком долго оставались в тени - незаметные, но незаменимые. Их труд - это дороги, дома, окна, хлеб, безопасность, кислород в операционных. Их руки - это опора всей экономики. Именно поэтому государство возвращается к стратегии "казахстанского труда" - развивает колледжи, стимулирует дуальное обучение, субсидирует программы переподготовки. Такие люди, как Улан Алдабеков, должны быть не статистами, а героями времени, ведь зачастую их труд тяжелый, но честный, который приносит конкретный результат.