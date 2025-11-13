В межрайонном суде по уголовным делам города Семей вынесен приговор по делу о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть работника, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

Дело рассматривалось в отношении индивидуального предпринимателя Ч. и машиниста автогидроподъемника М., обвиняемых по статье 156 части 3 Уголовного кодекса РК — нарушение правил техники безопасности и охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Инцидент произошел в апреле 2024 года во время ремонтных работ на территории одного из предприятий города. Рабочий, привлечённый предпринимателем без соответствующего обучения и допуска, получил тяжёлые травмы при работе на высоте из-за несоблюдения правил безопасности. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимые не обеспечили надлежащий контроль за соблюдением мер безопасности и допустили к высотным работам человека без подготовки и средств индивидуальной защиты.

Суд признал Ч. и М. виновными и назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако в соответствии с Законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" осужденные освобождены от уголовной ответственности и основного наказания.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал с подсудимых 10 миллионов тенге в счёт компенсации морального вреда.