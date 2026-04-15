Четыре человека погибли при стрельбе в школе в Турции
В Кахраманмараш произошла стрельба в одной из школ, в результате которой погибли четыре человека и пострадали около 20
Сегодня 2026, 18:48
169Фото: кадры видео из соцсетей
По предварительным данным, среди погибших - один учитель и трое учащихся. Сообщается, что нападавшим оказался школьник, передает BAQ.KZ со ссылкой на TRT Haber.
Инцидент произошел около 14:00 по местному времени. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы.
Как отмечается, злоумышленника удалось обезвредить, предположительно, одним из преподавателей.
Второй случай за короткое время
Это уже второй подобный инцидент в турецких школах за последние дни. Ранее стрельба произошла в провинции Шанлыурфа.
Тогда 18-летний нападавший был ликвидирован при попытке задержания. В результате происшествия пострадали 16 человек, среди них учителя, ученики, сотрудник полиции и работник школьной столовой.
