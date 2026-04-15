По предварительным данным, среди погибших - один учитель и трое учащихся. Сообщается, что нападавшим оказался школьник, передает BAQ.KZ со ссылкой на TRT Haber.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы.

Как отмечается, злоумышленника удалось обезвредить, предположительно, одним из преподавателей.

Второй случай за короткое время

Это уже второй подобный инцидент в турецких школах за последние дни. Ранее стрельба произошла в провинции Шанлыурфа.

Тогда 18-летний нападавший был ликвидирован при попытке задержания. В результате происшествия пострадали 16 человек, среди них учителя, ученики, сотрудник полиции и работник школьной столовой.