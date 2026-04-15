Морозы до 18 градусов вернутся в регионы Казахстана
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни - с 16 по 18 апреля
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Как передает РГП «Казгидромет», в этот период на погоду будут влиять сразу два атмосферных процесса.
Циклон, смещающийся с запада на восток, принесет неустойчивую погоду. В большинстве регионов ожидаются осадки — дождь и снег, местами сильные.
К концу периода на север, восток и в центральные регионы страны начнет влиять северный антициклон. Он принесет похолодание.
Также по Казахстану прогнозируются туманы и усиление ветра. В северных, восточных и центральных областях возможен гололед.
Температура воздуха снизится в первую очередь на севере страны. В начале периода ночью ожидается до -1…-8 градусов, днем - от +1 до +8.
К концу периода похолодание усилится на востоке: ночью температура может опуститься до -2…-18 градусов, днем — от 0 до +13.
На остальной территории страны существенных изменений температуры не ожидается.
Самое читаемое
- В Семее впервые более 40 тысяч жителей будут обеспечены горячей водой
- Продажу долгов по микрокредитам коллекторам ограничили: что известно
- В Турции произошла стрельба в школе, ранены 16 человек
- Участок проспекта Абая временно закроют в Астане
- Минимальную зарплату в Казахстане планируют повысить до 150 тысяч тенге