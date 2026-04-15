Как передает РГП «Казгидромет», в этот период на погоду будут влиять сразу два атмосферных процесса.

Циклон, смещающийся с запада на восток, принесет неустойчивую погоду. В большинстве регионов ожидаются осадки — дождь и снег, местами сильные.

К концу периода на север, восток и в центральные регионы страны начнет влиять северный антициклон. Он принесет похолодание.

Также по Казахстану прогнозируются туманы и усиление ветра. В северных, восточных и центральных областях возможен гололед.

Температура воздуха снизится в первую очередь на севере страны. В начале периода ночью ожидается до -1…-8 градусов, днем - от +1 до +8.

К концу периода похолодание усилится на востоке: ночью температура может опуститься до -2…-18 градусов, днем — от 0 до +13.

На остальной территории страны существенных изменений температуры не ожидается.