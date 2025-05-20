Рабочий требует деньги и грозит поджечь себя с трансляцией в Костанае
Рабочий требует зарплату, угрожая самосожжением.
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В Костанае рабочий забрался на строительную платформу многоэтажного здания и угрожает сжечь себя. Инцидент происходит на стройке по адресу ул. Победы, 70А, передает BAQ.KZ.
Мужчина утверждает, что ему не выплатили аванс, и обвиняет строительную компанию в присвоении его заработанных средств. Он требует вернуть деньги, упоминает своих детей и держит два картонных плаката с надписями:
"Нужна помощь" и "Пусть деньги будут отданы" (на казахском языке).
По словам очевидцев, он заявил, что совершит самосожжение через два часа, при этом планирует вести прямую трансляцию происходящего. Требования с высоты разобрать сложно.
Стройплощадка огорожена, на месте работают полиция, спасатели и другие экстренные службы.
"На месте происшествия работают все необходимые экстренные и профильные службы. Проводятся переговоры с сотрудниками строительной компании, руководство которой также присутствует. По предварительным данным, причиной конфликта стала невыплата заработной платы рабочим", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Вопрос возможной выплаты, по информации ведомства, в данный момент находится в стадии решения.
Ситуация остаётся напряжённой. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и не приближаться к стройке.
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