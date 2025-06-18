Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулурах Мажилиса прокомментировал условия содержания Куандыка Бишимбаева в колонии, передает BAQ.KZ.

Министр отказался раскрывать номер и местоположение колонии, где содержится экс-министр национальной экономики. На вопрос какую работу он выполняет в местах лишения свободы, министр ответил так:

"Он же в колонии. Он не работает. Живет по внутреннему распорядку. Может быть дежурным, убирать комнату", - сказал Саденов.

Напомним, в мае 2024 года Куандык Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. От его действий погибла супруга Салтанат Нукенова.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.

В конце июля его этапировали в колонию.