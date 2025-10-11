Работник АЗС в ЗКО украл почти полмиллиона и потратил на игры
Мужчина перевёл деньги с работы на онлайн-игры.
Сегодня, 05:11
156Фото: deposit photos
В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области рассматривалось дело сотрудника автозаправочной станции, обвинённого в хищении вверенных ему средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Мой город".
По данным пресс-службы суда ЗКО, мужчина, принимая оплату от клиентов, не перечислял поступившие деньги на счёт компании, а переводил их на свой личный счёт в Kaspi Bank. В общей сложности он присвоил 455 тысяч тенге, которые потратил на онлайн-игры.
Позднее подсудимый возместил причинённый ущерб и заключил соглашение о примирении с работодателем в порядке медиации. С учётом этого суд освободил его от уголовной ответственности.
