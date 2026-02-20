Полиция привлекла к ответственности работника ветеринарной службы за нарушение правил обращения с животными. В полицию по каналу «102» поступило сообщение от жителей о факте отстрела собак, передает BAQ.KZ со ссылкой на департамнт полиции области.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проведённой проверки установлено лицо, причастное к инциденту. Им оказался 58-летний работник службы отлова, временного содержания и умерщвления животных областной ветеринарной службы Управления ветеринарии области Абай.

Установлено, что мужчина прибыл по обращению граждан, однако в ходе осуществления отлова допустил нарушение требований законодательства об ответственном и гуманном обращении с животными. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По указанным фактам правонарушитель привлечён к ответственности за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными, а также за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Департамент полиции области Абай подчёркивает, что любые противоправные действия в отношении животных находятся на постоянном контроле и получают принципиальную правовую оценку в рамках действующего законодательства.