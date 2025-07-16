Прокуратура Акмолинской области обеспечила выплату заработной платы 4472 работникам на сумму 178 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, передаёт BAQ.KZ.

По информации, в Целиноградском районе была выявлена задолженность по зарплате в системе образования. Общая сумма невыплаченного дохода — 178 миллионов тенге. Ситуация затронула почти 4,5 тысячи работников.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура инициировала представление.

"По акту надзора задолженность погашена в полном объеме. Тем самым защищены конституционные права 4472 работников", — говорится в сообщении.

2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, и контроль за соблюдением трудовых прав находится в особом приоритете.

Надзорный орган подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжена.

В сентябре прошлого года мы писали о том, что прокуратурой Целиноградского района в ходе проверки Отдела образования выявлен факт хищения бюджетных средств на общую сумму 5,8 млн тенге.