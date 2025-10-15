Брюссель утром 14 октября оказался в транспортном хаосе — по всей стране началась общенациональная забастовка работников общественного транспорта, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Движение поездов, метро, автобусов и трамваев было парализовано или шло с большими задержками. Особенно пострадали авиапассажиры: крупнейший аэропорт "Завентем" отменил почти все рейсы, а в "Шарлеруа" также остановили обслуживание вылетов и прилётов.

Забастовку организовали профсоюзы, к которым присоединились транспортники со всех регионов Бельгии. Тысячи участников собрались у Северного вокзала Брюсселя и направились маршем к Южному вокзалу — крупнейшему в стране. Полиция не вмешивалась, ограничившись регулированием движения.

Главные требования протестующих — повышение зарплат, улучшение условий труда, пересмотр пенсионной реформы и социальных гарантий.

Многие протестующие выступили против повышения пенсионного возраста до 67 лет, называя это "перекладыванием государственных проблем на плечи граждан".

Символом акции стал кактус — по словам митингующих, он олицетворяет правительство, которое "вытягивает из людей все соки".

На куртках некоторых участников можно было прочитать надпись: "Это только начало" — лозунг, который стал главным посланием забастовки и предупреждением о возможных новых акциях протеста.