Рамина Маханова принесла Казахстану медаль на Азиатских играх
Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
145Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Казахстанская боксерка Рамина Маханова принесла сборной очередную награду, завоевав бронзовую медаль на III юношеских Азиатских играх в Бахрейне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры.
В полуфинальном поединке в весовой категории до 54 кг Маханова встретилась с представительницей Индии. Несмотря на отчаянные усилия, спортсменка уступила со счётом 0:5, что позволило ей занять третье место и завоевать бронзовую медаль.
