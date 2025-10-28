  • 28 Октября, 18:54

Рамина Маханова принесла Казахстану медаль на Азиатских играх

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Казахстанская боксерка Рамина Маханова принесла сборной очередную награду, завоевав бронзовую медаль на III юношеских Азиатских играх в Бахрейне, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 54 кг Маханова встретилась с представительницей Индии. Несмотря на отчаянные усилия, спортсменка уступила со счётом 0:5, что позволило ей занять третье место и завоевать бронзовую медаль.

