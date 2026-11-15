Раненого лебедя вытащили спасатели из водоема в СКО
Птицу с поврежденным крылом доставили в ботанический сад Петропавловска.
15 Ноября 2026, 20:54
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15 Ноября 2026, 20:5415 Ноября 2026, 20:54
182Фото: Pixabay.com
В городе Мамлютка Северо-Казахстанской области сотрудники МЧС спасли белого лебедя, который не мог самостоятельно выбраться из водоема. Птицу с поврежденным крылом заметили местные жители и обратились за помощью к спасателям.
По информации МЧС, из-за понижения температуры на поверхности водоема начала образовываться наледь. Лебедь был сильно ослаблен, а одно из его крыльев оказалось сломано. Самостоятельно выбраться из воды птица не могла.
Прибывшие на место спасатели бережно извлекли лебедя из водоема и доставили его в ботанический сад Петропавловска.
Сейчас птица находится под присмотром специалистов. Ей обеспечат необходимый уход и помощь.
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