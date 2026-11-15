Раненого лебедя вытащили спасатели из водоема в СКО

В городе Мамлютка Северо-Казахстанской области сотрудники МЧС спасли белого лебедя, который не мог самостоятельно выбраться из водоема. Птицу с поврежденным крылом заметили местные жители и обратились за помощью к спасателям.

По информации МЧС, из-за понижения температуры на поверхности водоема начала образовываться наледь. Лебедь был сильно ослаблен, а одно из его крыльев оказалось сломано. Самостоятельно выбраться из воды птица не могла.

Прибывшие на место спасатели бережно извлекли лебедя из водоема и доставили его в ботанический сад Петропавловска.

Сейчас птица находится под присмотром специалистов. Ей обеспечат необходимый уход и помощь.