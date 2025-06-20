В первом квартале 2025 года расходы казахстанцев на медицинские услуги увеличились рекордными темпами - сразу на 28,3% в годовом выражении, передаёт BAQ.KZ.

В среднем каждый житель страны потратил 4,6 тыс. тенге, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3,6 тыс. тенге. Такие данные приводит Бюро национальной статистики по результатам выборочного опроса домохозяйств.

Даже с учётом инфляции рост оказался значительным - 14,9%. Для сравнения: общие денежные расходы населения увеличились лишь на 10,1% (в номинале), а реальные доходы - всего на 0,7%.

Наибольшая доля медицинских расходов пришлась на стоматологические услуги - 2,4 тыс. тенге на человека, что на 26% больше, чем в прошлом году. Учитывая инфляцию, реальный рост составил 11,8%. Однако эксперты подчеркивают: при расчёте среднедушевых затрат учитывается всё население, включая тех, кто не пользовался медицинскими услугами в отчетный период, что может занижать реальную нагрузку на тех, кто обращался за лечением.

Самый резкий рост показали расходы на услуги больниц, дневных стационаров и санаториев - +54,1% в номинальном и +39,8% в реальном выражении. Среднедушевые траты здесь составили 946 тенге.

Заметный рост показали также парамедицинские услуги (медицинские лаборатории, рентген, услуги медсестёр и акушерок) - 568 тенге на душу населения, что на 27,6% выше, чем годом ранее.

А вот расходы на медицинские консультации (врачи-специалисты и первичный приём) выросли лишь на 5,7%, а с учетом инфляции даже снизились на 5,1%, составив 559 тенге.

Интересный факт: официальная статистика также учитывает неформальные расходы на здравоохранение, такие как покупка цветов, подарков и других знаков внимания медицинскому персоналу. В первом квартале они составили 121 тенге на человека, увеличившись на 39,1% за год.