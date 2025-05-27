В Астане вынесен обвинительный приговор бывшему главному директору по коммерции АО "Казатомпром" по делу о масштабных злоупотреблениях, передаёт BAQ.KZ.

Согласно материалам суда, своими действиями он нанес государству ущерб на сумму свыше 20 млрд тенге.

Как установлено Межрайонным судом по уголовным делам Астаны, в 2021 году фигурант, злоупотребляя должностными полномочиями, заключил три краткосрочных договора на продажу урана по заниженной цене, уже после истечения установленного двухмесячного срока на заключение. Убытки от этих сделок составили 16,5 млрд тенге.

Кроме того, в 2021–2022 годах он оформил еще 10 контрактов, снова по заниженной стоимости — по цене ниже рыночной на момент подписания оферты. Эти действия нанесли государству дополнительный ущерб на 3,6 млрд тенге. За участие в сделках топ-менеджер получил личный бонус — около 9 млн тенге.

Несмотря на отрицание вины, суд признал его виновным по статье 361 ч.4 п.3 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий).

Приговор: 4 года 6 месяцев лишения свободы, конфискация имущества и пожизненный запрет на госдолжности, в том числе в квазигосударственном секторе.

Также суд удовлетворил гражданский иск от имени государства на сумму свыше 20 млрд тенге. Кроме того, будет внесено представление Президенту о лишении осужденного государственной награды — медали "Ерен еңбегі үшін".

Приговор в законную силу пока не вступил.