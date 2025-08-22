Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) начало расследование в отношении АО "Казахтелеком" по признакам нарушения законодательства в области защиты конкуренции, передает BAQ.KZ.

По данным анализа, в 2024 году оператор связи существенно увеличил тарифы на интернет. В частности, по пакетам со скоростью до 100 Мбит/сек, 200 Мбит/сек и 500 Мбит/сек рост цен достигал 20%. В действиях компании усматриваются признаки установления монопольно высокой цены.

Кроме того, в ходе анализа рынка фиксированного интернета АЗРК выявило барьеры, мешающие доступу сторонних операторов в многоквартирные жилые дома, а также необоснованное взимание платы за получение технических условий подключения к кабельной канализации.

Также АЗРК проведен анализ динамики цен на услуги сотовой связи, в рамках которого также выявлены признаки установления монопольно высокой цены. В настоящее время, рассматривается вопрос назначения расследования нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении оператора сотовой связи.