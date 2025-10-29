С 11 октября в Казахстане вступили в силу новые правила торговли. Теперь все магазины и онлайн-площадки обязаны указывать две цены на товары - одну при оплате сразу и вторую при покупке в рассрочку. Нововведение закреплено приказом Министерства торговли и интеграции, который был подписан 30 сентября 2025 года. Как эти изменения отразятся на рынке и выиграют ли от этого рядовые покупатели, читайте в материале корреспондента BAQ.KZ.

Вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отмечает, что теперь при оформлении ценников субъекты внутренней торговли указывают одну цену на товар - за исключением случаев акций, скидок и продажи в рассрочку за счет собственных средств продавца.

"Если рассрочка предоставляется за счет собственных средств продавца, то на ценнике должны быть указаны две цены - при оплате сразу и при покупке в рассрочку. Это позволит покупателю четко понимать, сколько он платит за сам товар, а сколько - за возможность приобрести его в рассрочку", - сказала вице-министр.

Что касается электронных торговых площадок (маркетплейсов), то новые правила не распространяются на рассрочки, оформляемые через них при участии банков второго уровня или микрокредитных организаций. В таких случаях финансирование покупки осуществляется за счет заёмных средств банка, а не самого продавца. Покупатель заключает договор займа с финансовой организацией, а маркетплейс лишь обеспечивает техническую интеграцию между сторонами. Банки и МФО при этом обязаны раскрывать потребителям полную информацию о ставках и условиях кредитования.

Таким образом, новые правила о двойных ценниках касаются только тех случаев, когда рассрочка предоставляется продавцом за счет собственных средств, и не затрагивают рассрочки, оформленные через банки или другие финансовые организации.

Маркетинговый ход "рассрочки"

Экономист Арман Бейсембаев отмечает, что основная причина изменений заключается в охлаждении спроса.

"Основная причина - охладить спрос, чтобы хоть как-то воздействовать на инфляцию, которая и без того достаточно высокая. А высокая она, в том числе, из-за чрезмерного спроса со стороны потребителей. Этот спрос поддерживается, в частности, за счет потребительского кредитования", - говорит экономист.

По его словам, изменения - это попытка убрать манипулятивный элемент по отношению к потребителям. Ведь рассрочка получила очень широкое распространение среди населения. Теперь покупатель может увидеть сколько банк забирает себе из покупки, а сколько продавец. Потребителям казалось, что переплата равна нулю, хотя на деле все это уже было заложено в стоимость товара, подчеркивает экономист.

"Вообще сам механизм рассрочки у нас изначально был не совсем рассрочкой. Настоящая рассрочка - это когда продавец продает вам товар, а вы оплачиваете его постепенно, без переплаты. Цена фиксируется, и вы возвращаете деньги в течение определённого времени. А у нас - проценты банка, его вознаграждение и прибыль продавца уже сидели в цене товара. То есть, беря такую "рассрочку", человек фактически брал кредит. Это, в свою очередь, создавало у потребителей иллюзию, что они ничего не переплачивают", - сказал экономист.

Он также добавляет, что это в свою очередь обесценивало любые действия Нацбанка, направленные на охлаждение спроса.

"Поднимает он базовую ставку или нет - потребителю все равно. У него ведь "рассрочка", - отмечает экономист. Национальный банк повышает ставку, делает деньги дороже, в том числе и для потребителей. Те, кто хотел взять кредит, видят, что он становится дорогим, и хотя бы часть из них отказывается от заимствований. Так как это невыгодно. Дополнительный спрос из экономики уходит. Кроме того, повышение базовой ставки делает депозиты более выгодными: банки предлагают хорошее вознаграждение, и часть людей предпочитает не тратить, а класть деньги на депозит. Это формирует сберегательную модель поведения. Но вот этот маркетинговый продукт, называемый "рассрочкой", фактически обесценивает эти меры. Рассрочка остается, и люди продолжают тратить, считая, что ничего не переплачивают. Это, может, не обман, но точно манипуляция восприятием потребителя. Поэтому и появились двойные ценники- чтобы люди видели реальную разницу", - говорит экономист.

Экономист также отмечает, что после введения двойных ценников, рассрочка постепенно может уйти с рынка. Банки, по его словам, перестанут называть кредит "рассрочкой", потому что настоящая рассрочка - это когда нет переплаты, нет скрытых процентов и надбавок.

Он привел в пример Россию, где рассрочка сохранилась, но предоставлять ее могут только сами продавцы, без участия банков. То есть, магазин продает товар и позволяет покупателю оплачивать его частями, при этом цена остается фиксированной и не увеличивается.

"Фикция двойных ценников"

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев также отмечает, что банки еще до продажи товара включают свои комиссии в его стоимость, из-за чего покупатель переплачивает даже при оплате сразу.

"Например, когда вы покупаете айфон, пылесос, телевизор или холодильник в рассрочку у какого-то магазина, то этот магазин платит банку от 10 до 20 % комиссии за то, что банк выдал эту рассрочку. Но банки ставят такие условия продавцам, что продавать без рассрочки - без этой комиссии - нельзя. В итоге получается, что даже если вы покупаете товар без рассрочки, то все равно оплачиваете эту комиссию, потому что она уже заложена в цену. И это, конечно, не совсем честно. Поэтому Нацбанк и придумал идею - ввести две разные цены. В этом случае включается настоящая рассрочка. А чем она отличается от той, что есть у нас сейчас? Тем, что настоящую рассрочку предоставляет сам продавец, а не банк. Такая рассрочка у нас есть, например, при покупке автомобилей - когда салон дает рассрочку, или квартир, когда строительная компания предлагает рассрочку", - объясняет аналитик.

При этом он отметил, что в обычной розничной торговле магазины не дают рассрочек сами, так как они к этому не готовы. Тут же аналитик предупреждает, что предлагаемые изменения не принесут ожидаемых результатов.

"Поэтому на данном этапе, к сожалению, вся эта реформа с двумя ценами - скорее фикция. И это прекрасно видно - ни один маркетплейс не поменял цены, ни в одном сетевом магазине техники не появилось двойных ценников - все остается, как было".

Шаг к прозрачности

Предприниматель и бизнес-трекер Геннадий Ким отмечает, что главная причина нововведений заключается в цели сделать рынок честнее. Так как большинство продавцов просто “вшивают” комиссию банка в цену товара, и покупатель даже не понимает, что переплачивает.

"Двойные ценники — это шаг к прозрачности, когда каждый видит реальную стоимость покупки за наличные и в рассрочку. Это нормальная практика для зрелых рынков", - считает предприниматель.

Выигрывают в сложившейся ситуации компании у которых сильный продукт и доверие клиентов, считает Геннадий Ким. Например, это бренды электроники, бытовой техники, мебели. В этих сферах бизнеса рассрочка очень распространена.

"Если компания строит продажи не только на акции “0%”, а на ценности, качестве и сервисе — она только укрепится. А вот у тех, кто всё держал на иллюзии “бесплатной рассрочки”, будут сложности", - добавляет предприниматель.

Будут ли меньше покупатели брать товары в рассрочку? На этот вопрос предприниматель ответил так:

"Краткосрочно — да, часть людей может отложить покупку, если поймёт, что рассрочка всё же стоит денег. Но глобально — нет. Рассрочка останется популярной, потому что для большинства это не про “халяву”, а про удобство и распределение платежей. Люди просто станут более осознанными в выборе".

Эксперт считает, что банки в будущем действительно будут пересматривать свою политику в отношении рассрочек. Финансовым учреждениям нужно будет сделать свои продукты более прозрачными и честными, чтобы клиент ясно понимал, за что именно он платит.

По мнению эксперта, это приведет к тому, что банки начнут снижать комиссии для ритейлеров, стремясь сохранить объемы продаж, и будут конкурировать уже не обещаниями "бесплатно", а качеством сервиса, скоростью обслуживания и удобством для клиента. В долгосрочной перспективе такие изменения сделают рынок более здоровым —-как для банков, так и для покупателей.