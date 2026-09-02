Районная больница задолжала сотням предпринимателей 300 млн тенге

Районная больница в Таласском районе Жамбылской области вовремя не рассчиталась с сотнями предпринимателей за поставленные товары, выполненные работы и услуги. После вмешательства прокуратуры 306 субъектам бизнеса выплатили 300 млн тенге

Проверка показала, что в 2024-2025 годах больница заключала с предпринимателями договоры о государственных закупках. Бизнес свои обязательства выполнял, но деньги по ряду договоров поступали с опозданием.

В прокуратуре привели пример одного из таких случаев. 14 октября 2025 года больница заключила с индивидуальным предпринимателем договор на поставку товара стоимостью 1,8 млн тенге. Поставку приняли в полном объеме, что было подтверждено соответствующим актом, но оплату в установленный срок предприниматель не получил.

После вмешательства прокуратуры нарушения начали устранять. На данный момент 306 предпринимателям погашена задолженность на общую сумму 300 млн тенге.

При этом у больницы остается еще часть задолженности. Ее размер в прокуратуре не уточнили. Выплаты должны пройти по установленному графику.

В прокуратуре области сообщили, что соблюдение прав предпринимателей остается на контроле.