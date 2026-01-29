Заместителя акима Алакольского района области Жетысу приговорили к 5 годам лишения свободы по статье ст.361 ч.4 п.3 УК РК – Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, передает BAQ.KZ.

Как установлено, при строительстве и реконструкции электросетей села Аркарлы Алакольского района заместитель акима района, злоупотребляя служебными полномочиями, подписал акты за фактически невыполненные работы, что повлекло незаконное перечисление бюджетных средств на сумму свыше 189 млн тенге.

Государственным обвинением полностью доказана вина чиновника в совершении преступления.