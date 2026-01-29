Районного замакима посадили за злоупотребление полномочиями
Заместителя акима Алакольского района области Жетысу приговорили к 5 годам лишения свободы по статье ст.361 ч.4 п.3 УК РК – Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, передает BAQ.KZ.
Как установлено, при строительстве и реконструкции электросетей села Аркарлы Алакольского района заместитель акима района, злоупотребляя служебными полномочиями, подписал акты за фактически невыполненные работы, что повлекло незаконное перечисление бюджетных средств на сумму свыше 189 млн тенге.
Государственным обвинением полностью доказана вина чиновника в совершении преступления.
– Приговором суда Алакольского района заместитель акима района приговорён к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора. Принятые меры подтверждают принципиальную позицию надзорного органа: перед законом равны все, независимо от занимаемой должности. Приговор не вступил в законную силу, – сообщили в прокуратуре области Жетысу.
