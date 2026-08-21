Жители Актау пожаловались на опасную детскую площадку

Жители 19-го микрорайона Актау требуют обратить внимание на состояние детской площадки во дворе домов №36 и №36/1. По их словам, игровой объект пришел в аварийное состояние и представляет опасность для детей.

Как сообщает Lada.kz, на площадке разбита пластиковая горка, на которой остались острые края. В игровом комплексе образовалась большая сквозная дыра, карусель также находится в неисправном состоянии.

Кроме того, от безопасного покрытия практически ничего не осталось. Жители опасаются, что дети, продолжающие пользоваться площадкой, могут получить травмы.

С жалобой они обратились в городской отдел ЖКХ. Однако там сообщили, что площадка не числится на балансе акимата, поэтому провести работы по ее обновлению за счет городского бюджета невозможно.

Как пояснили в ведомстве, игровой объект находится в собственности участников кондоминиума. Жителям предложили самостоятельно подать заявку на обновление площадки в рамках программы «Бюджет народного участия».

Прием заявок запланирован на 2026 год, а реализация отобранных проектов — на 2027 год. Точные сроки подачи заявок городской отдел экономики и бюджетного планирования должен дополнительно разместить на официальном сайте акимата.

Пока же, по словам жителей, детям приходится пользоваться площадкой, отдельные элементы которой уже требуют срочного ремонта или замены.