Разбившего остановку астанчанина отправили под арест
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице продолжается системная борьба с вандализмом и нарушением общественного порядка. Очередной нарушитель был задержан столичной полицией после того, как умышленно повредил остановочный павильон, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл ночью на улице Молдагуловой: 20-летний мужчина ударом ноги разбил заднюю стенку павильона. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оперативный наряд полиции быстро прибыл на место и задержал нарушителя.
Суд назначил ему арест на 10 суток и обязал возместить ущерб.
Полиция предупреждает: все случаи вандализма будут жестко пресекаться в рамках закона. В Астане продолжается акция "Стоп, вандал", поддерживаемая волонтёрами, активистами и известными спортсменами, целью которой является предотвращение подобных правонарушений и сохранение порядка в городе.
Напомним, умышленное повреждение чужого имущества в Астане наказывается штрафом до 60 МРП или арестом на срок до 30 суток.
Самое читаемое
- 14 января школьников Астаны переводят на дистанционное обучение
- ИПН отменяют для части граждан: какие доходы больше не облагаются налогом в Казахстане
- Президенту доложили о газификации Астаны и запуске ключевых газопроводов
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый задержан