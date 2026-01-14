В столице продолжается системная борьба с вандализмом и нарушением общественного порядка. Очередной нарушитель был задержан столичной полицией после того, как умышленно повредил остановочный павильон, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл ночью на улице Молдагуловой: 20-летний мужчина ударом ноги разбил заднюю стенку павильона. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оперативный наряд полиции быстро прибыл на место и задержал нарушителя.

Суд назначил ему арест на 10 суток и обязал возместить ущерб.

Полиция предупреждает: все случаи вандализма будут жестко пресекаться в рамках закона. В Астане продолжается акция "Стоп, вандал", поддерживаемая волонтёрами, активистами и известными спортсменами, целью которой является предотвращение подобных правонарушений и сохранение порядка в городе.

Напомним, умышленное повреждение чужого имущества в Астане наказывается штрафом до 60 МРП или арестом на срок до 30 суток.