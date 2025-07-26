Разбойное нападение на главу маслихата раскрыли в Акмолинской области
Подозреваемые задержаны, ведётся следствие.
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В Акмолинской области раскрыто дерзкое разбойное нападение на председателя районного маслихата, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. 15 июля двое мужчин в масках и капюшонах ворвались в частный дом в селе Астраханка. Угрожая хозяевам обрезом охотничьего ружья, они похитили имущество на сумму более четырёх миллионов тенге. После ограбления преступники связали супругов и заперли их в подвале собственного дома.
Благодаря слаженной работе департамента криминальной полиции МВД и полицейских Акмолинской области, подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое жителей Жамбылской области и один житель Туркестанской области — все ранее судимые, в том числе за аналогичные преступления.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители Жамбылской области и один житель Туркестанской области, ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления, — рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
В ходе обысков изъяты вещественные доказательства, включая ювелирные изделия, принадлежавшие потерпевшим. Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.
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