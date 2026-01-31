  • 31 Января, 07:21

Разбойное нападение в продуктовом магазине раскрыто в Алматы

Сотрудники криминальной полиции Алматы совместно с управлением полиции Ауэзовского района раскрыли разбойное нападение с применением насилия.

Сегодня, 06:21
АВТОР
Polisia.kz Сегодня, 06:21
Сегодня, 06:21
107
Фото: Polisia.kz

Сотрудники криминальной полиции Алматы совместно с управлением полиции Ауэзовского района раскрыли разбойное нападение с применением насилия, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

Неизвестный мужчина напал на женщину в продуктовом магазине, причинил ей телесные повреждения и похитил золотое украшение, после чего скрылся. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Подозреваемый установлен и задержан, похищенное имущество изъято. Он водворен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.

— Благодаря слаженной работе полиции подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки, все обстоятельства преступления установлены, — отметил начальник управления криминальной полиции Алматы Асхат Даулетияров.

