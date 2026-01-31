Разбойное нападение в продуктовом магазине раскрыто в Алматы
Сотрудники криминальной полиции Алматы совместно с управлением полиции Ауэзовского района раскрыли разбойное нападение с применением насилия.
сообщает BAQ.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.
Неизвестный мужчина напал на женщину в продуктовом магазине, причинил ей телесные повреждения и похитил золотое украшение, после чего скрылся. Пострадавшей оказана медицинская помощь.
Подозреваемый установлен и задержан, похищенное имущество изъято. Он водворен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.
— Благодаря слаженной работе полиции подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки, все обстоятельства преступления установлены, — отметил начальник управления криминальной полиции Алматы Асхат Даулетияров.
