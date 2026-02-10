В Туркестанской области спасатели эвакуировали 29 человек из зоны отдыха после того, как из-за подъёма воды в реке Жанакорган была размита грунтовая дорога, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в селе Абай. Люди оказались отрезанными от безопасного пути, а течение воды было слишком сильным для самостоятельного преодоления участка.

На помощь отдыхающим прибыли спасатели, которые организовали переправу через разрушенный участок дороги. Среди эвакуированных — восемь детей.

Всех отдыхающих доставили в безопасное место в Туркестане. Никто из эвакуированных медицинской помощи не потребовал.

МЧС призывает жителей и туристов быть внимательными в районах с паводковой обстановкой и соблюдать меры безопасности у водоёмов.