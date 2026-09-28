Разрушительные наводнения в Индии унесли жизни 62 человек

По меньшей мере 62 человека погибли в результате сильных дождей и последовавших за ними наводнений в северном индийском штате Уттар-Прадеш.

Какова ситуация в регионе

Как сообщают в The Associated Press, проливные дожди продолжались в течение трех дней и привели к наводнениям сразу в нескольких районах штата. По данным властей, 46 человек получили травмы, повреждено более тысячи домов.

В понедельник в ряде районов Уттар-Прадеша, включая столицу штата Лакхнау, были закрыты школы.

Спасательные службы проводят эвакуацию жителей из затопленных районов. Населению рекомендовали отказаться от поездок по подтопленным территориям и держаться подальше от рек, ручьев и водостоков с быстрым течением.

Улучшится ли погода

По прогнозам синоптиков, с понедельника интенсивность осадков должна снизиться. Это связано с ослаблением погодной системы, сформировавшейся над Бенгальским заливом.

При этом небольшие дожди могут продолжаться в восточной и западной частях штата до вторника.

Где еще зафиксированы последствия непогоды

Сильные дожди и наводнения затронули также восточный индийский штат Одиша. По данным местных властей, оттуда в безопасные районы эвакуировали более 75 тысяч человек.

Непогода также привела к жертвам в соседнем Непале. По данным национального агентства по управлению стихийными бедствиями, с четверга по воскресенье в результате происшествий, связанных с погодными условиями, погибли 21 человек.

Еще пять человек числятся пропавшими без вести, пятеро получили ранения. Наводнения и оползни повредили 194 дома.

Непал продолжает восстанавливаться после разрушительных наводнений, произошедших в августе. Тогда, по приведенным данным, погибли более 1400 человек, около 6000 числятся пропавшими без вести.