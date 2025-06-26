В Алматы зафиксировано самое низкое за последние семь лет расслоение доходов между бедными и богатыми. Об этом свидетельствуют официальные данные за первый квартал 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

Так, совокупные доходы 10% самых обеспеченных жителей мегаполиса оказались выше доходов 10% наименее обеспеченных в 5,7 раза. Это минимальное значение коэффициента фондов для Алматы с конца 2017 года.

Для сравнения: год назад разрыв между богатыми и бедными в городе достигал 6,84 раза — тогда это был один из самых высоких показателей по стране.

Снизился и ещё один ключевой показатель неравенства — коэффициент Джини. По итогам первого квартала он составил 0,279 против 0,311 в аналогичном периоде прошлого года. Чем ниже это значение, тем более равномерно распределены доходы среди населения.

Эксперты отмечают, что улучшение статистики произошло как за счёт некоторого роста потребления у наименее обеспеченных слоёв, так и за счёт сокращения расходов со стороны наиболее обеспеченных.

В частности, среднемесячный доход на душу населения в "нижних" 10% в январе-марте 2025 года составил 47,5 тысячи тенге — номинальный рост на 8% по сравнению с прошлым годом. При этом в "верхних" 10% доходы сократились на 7% даже в номинальном выражении — до 306,8 тысячи тенге.

Более того, расходы самых обеспеченных алматинцев сейчас практически равны уровню двухлетней давности — несмотря на накопленную инфляцию в 20%. Экономят даже те, кто раньше тратил без оглядки, отмечают аналитики.

По мнению специалистов, сжатие потребления у "верхних" 10% и умеренное увеличение расходов у "нижних" 10% свидетельствует как о влиянии макроэкономической ситуации, так и о возможных изменениях в потребительском поведении горожан.