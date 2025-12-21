Президент России Владимир Путин по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины, несмотря на публичные заявления о готовности к миру, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. По данным источников Reuters, соответствующие выводы содержатся в докладах спецслужб США, последний из которых был подготовлен в конце сентября. В Вашингтоне также считают, что в долгосрочной перспективе Москва может стремиться восстановить влияние над странами Балтии — Латвией, Литвой и Эстонией, ранее входившими в состав СССР.

Эти оценки, как отмечает Reuters, во многом совпадают с выводами европейских разведслужб. Член комитета Палаты представителей США по разведке Майк Куигли заявил, что в Европе убеждены в сохранении у Кремля экспансионистских амбиций, а в странах Балтии опасаются, что могут стать следующей целью. Выводы разведки противоречат публичной позиции президента США Дональд Трамп и его окружения, которые утверждают, что Путин заинтересован в завершении войны.

Между тем сам российский президент на "прямой линии" 19 декабря заявил о готовности закончить конфликт лишь на условиях Москвы — включая вывод украинских войск из оккупированных регионов и отказ Украины от вступления в НАТО. По информации Reuters, переговорщики Трампа уже несколько недель обсуждают с представителями Украины, России и европейских стран возможный мирный план, однако ключевым препятствием остаётся территориальный вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский отвергает любые предложения о передаче территории, тогда как Россия, по данным агентства, в настоящее время контролирует около 20% украинской территории, включая Крым.