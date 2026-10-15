Развитие Транскаспийского международного транспортного коридора: стороны подписали важный документ

В присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанным Соглашением о сотрудничестве в целях развития Транскаспийского международного транспортного коридора между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики, сообщает Акорда

Документ направлен на формирование единой правовой основы для устойчивого функционирования и комплексного развития Среднего коридора с учетом изменений в глобальных торговых и логистических цепочках.

Соглашение предусматривает согласованное расширение инфраструктурных мощностей, устранение узких мест на железнодорожных, автомобильных и портовых участках маршрута, а также развитие дноуглубительного флота и морского судоходства на Каспийском море.

Отдельное внимание уделено цифровизации транспортных процессов. Планируется интеграция информационных систем, внедрение принципа «единого окна», обеспечение сквозного отслеживания грузов и подготовка отдельного соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей.

Кроме того, документ предусматривает упрощение административных, пограничных и таможенных процедур. Этому будут способствовать предварительное информирование, оптимизация досмотров и взаимное признание статуса уполномоченных экономических операторов.

Реализация соглашения позволит укрепить транспортно-логистическое взаимодействие двух стран, повысить эффективность перевозок и создать дополнительные условия для развития международного транзита по Транскаспийскому маршруту.