Развитие Транскаспийского международного транспортного коридора: стороны подписали важный документ
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В присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанным Соглашением о сотрудничестве в целях развития Транскаспийского международного транспортного коридора между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики, сообщает Акорда
Документ направлен на формирование единой правовой основы для устойчивого функционирования и комплексного развития Среднего коридора с учетом изменений в глобальных торговых и логистических цепочках.
Соглашение предусматривает согласованное расширение инфраструктурных мощностей, устранение узких мест на железнодорожных, автомобильных и портовых участках маршрута, а также развитие дноуглубительного флота и морского судоходства на Каспийском море.
Отдельное внимание уделено цифровизации транспортных процессов. Планируется интеграция информационных систем, внедрение принципа «единого окна», обеспечение сквозного отслеживания грузов и подготовка отдельного соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей.
Кроме того, документ предусматривает упрощение административных, пограничных и таможенных процедур. Этому будут способствовать предварительное информирование, оптимизация досмотров и взаимное признание статуса уполномоченных экономических операторов.
Реализация соглашения позволит укрепить транспортно-логистическое взаимодействие двух стран, повысить эффективность перевозок и создать дополнительные условия для развития международного транзита по Транскаспийскому маршруту.
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