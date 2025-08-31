В ближайшее время в Темирском районе Актюбинской области начнет работу новый социальный объект – реабилитационный центр смешанного типа "Ainala". Его открытие станет важным шагом на пути к развитию инклюзии в регионе и расширению возможностей для детей с особыми образовательными и медицинскими потребностями, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется при поддержке фонда "Samruk-Kazyna Trust" совместно с акиматом. Местные власти предоставили здание под центр, а фонд проведет капитальный ремонт и обеспечит его специализированным оборудованием в соответствии с современными стандартами инклюзивного пространства.

"Ainala" рассчитан на оказание комплексной помощи детям от 3 месяцев до 18 лет с различными диагнозами – от нарушений опорно-двигательного аппарата до психоневрологических патологий. Такой формат "смешанного типа" особенно важен: он позволяет объединить разные подходы к реабилитации и создать условия для социализации детей с особыми потребностями", - рассказали в акимате области.

Создание центра "Ainala" не является единичной инициативой. В период с 2020 по 2025 годы в Актюбинской области при поддержке фонда "Samruk-Kazyna Trust" реализовано уже 20 социальных проектов на общую сумму 1,9 млрд тенге. Среди них – инициативы в сфере здравоохранения, образования, спорта, поддержки социально уязвимых категорий населения и развития социального предпринимательства.

Отметим, открытие "Ainala" отражает современный тренд на развитие инклюзивного общества в Казахстане. В последние годы вопросы доступности образования, медицины и социальной поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья выходят на первый план государственной и общественной повестки.