Футбольный клуб "Реал Мадрид" сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером основной команды Хаби Алонсо по взаимному согласию сторон, сообщает BAQ.KZ.

В заявлении мадридского клуба подчёркивается, что Хаби Алонсо является легендой "Реала" и на протяжении всей своей карьеры неизменно олицетворял ценности клуба. В "Реал Мадриде" отметили, что он всегда будет пользоваться любовью и уважением болельщиков, а сам клуб остается для него домом.

Также "Реал Мадрид" выразил благодарность Хаби Алонсо и всему его тренерскому штабу за проделанную работу и самоотдачу, пожелав им успехов на новом этапе профессиональной деятельности.

Теперь пост главного тренера первой команды займёт Альваро Арбелоа, возглавлявший "Кастилью" с июня 2025 года, а с 2020 года развивал свою тренерскую карьеру в академии мадридского "Реала".