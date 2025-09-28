  • 28 Сентября, 22:16

"Реал" назвал состав на матч с "Кайратом" в Алматы

Матч состоится 30 сентября на Центральном стадионе.

Фото: УЕФА

Мадридский "Реал" объявил состав игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В заявку вошли:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Хави Наварро;
Защитники: Давид Алаба, Рауль Асенсио, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Дин Хейсен, Давид Хименес;
Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;
Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Эндрик, Родриго, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Франко Мастантуоно.

Встреча состоится 30 сентября на Центральном стадионе Алматы.

