Мадридский "Реал" объявил состав игроков, которые отправятся на матч Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В заявку вошли:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Хави Наварро;

Защитники: Давид Алаба, Рауль Асенсио, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Дин Хейсен, Давид Хименес;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Эндрик, Родриго, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Франко Мастантуоно.

Встреча состоится 30 сентября на Центральном стадионе Алматы.