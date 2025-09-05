Реализация Послания: в 5 раз увеличится пропускная способность железной дороги "Достык – Мойынты"
Ввод проекта в эксплуатацию, запланированный на конец года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На расширенном собрании фракции партии AMANAT Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в сфере железнодорожного транспорта в текущем году завершено строительство вторых путей участка "Достык – Мойынты", где ведутся пусконаладочные работы, передаёт BAQ.KZ.
Ввод проекта в эксплуатацию, запланированный на конец года, увеличит пропускную способность направления в 5 раз и вдвое повысит скорость контейнерных поездов.
Кроме того, завершается укладка верхнего строения пути на обводной дороге Алматы. Работы будут полностью завершены до конца текущего года.
По строительству линии "Дарбаза – Мактаарал" работы ведутся в штатном режиме, проект планируется сдать в декабре 2026 года.
В рамках работы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута Правительством ведется активная работа по развитию морской инфраструктуры и торгового флота.
Начаты дноуглубительные работы в порту Актау. В порту Курык в рамках проекта строительства многофункционального терминала "Саржа" будут построены терминалы генеральных (сухих) грузов, зерновой, наливной и универсальный терминалы.
Самое читаемое
- Когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- Юный теннисист из Казахстана ворвался в четвертьфинал US Open
- Трагедия в Лиссабоне: фуникулер "Глория" сошел с рельсов, есть погибшие
- Халатность, которая убивает: первый казахстанский фильм-катастрофа вышел в прокат
- Степь в огне: в Костанайской области спасатели борются с сильным пожаром