На расширенном собрании фракции партии AMANAT Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в сфере железнодорожного транспорта в текущем году завершено строительство вторых путей участка "Достык – Мойынты", где ведутся пусконаладочные работы, передаёт BAQ.KZ.

Ввод проекта в эксплуатацию, запланированный на конец года, увеличит пропускную способность направления в 5 раз и вдвое повысит скорость контейнерных поездов.

Кроме того, завершается укладка верхнего строения пути на обводной дороге Алматы. Работы будут полностью завершены до конца текущего года.

По строительству линии "Дарбаза – Мактаарал" работы ведутся в штатном режиме, проект планируется сдать в декабре 2026 года.

В рамках работы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута Правительством ведется активная работа по развитию морской инфраструктуры и торгового флота.

Начаты дноуглубительные работы в порту Актау. В порту Курык в рамках проекта строительства многофункционального терминала "Саржа" будут построены терминалы генеральных (сухих) грузов, зерновой, наливной и универсальный терминалы.