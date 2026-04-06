В Атырау первоклассница погибла в результате наезда автомобиля возле школы, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла утром 6 апреля. По предварительной информации, девочка направлялась на первый урок, когда её сбил автомобиль.

От полученных травм ребёнок скончался до прибытия бригады скорой помощи. На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, ДТП произошло около 07:45.

По предварительным данным, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Toyota Hiace, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2018 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Ребёнок скончался на месте происшествия.

По факту зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.

В полиции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость и быть особенно внимательными на пешеходных переходах.

Также родителям напомнили о необходимости контролировать безопасность детей на дороге.