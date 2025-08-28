  • 28 Августа, 20:08

Ребёнок упал с эскалатора в Петропавловске: полиция проверяет ТРЦ

Также родители под подозрением.

Фото: pixabay.com

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мальчик падает с эскалатора в Петропавловске. Предварительно установлено, что ребёнок находился без присмотра родителей, передает BAQ.KZ.

Правоохранительные органы проводят проверку после несчастного случая с восьмилетним ребёнком в одном из торгово-развлекательных центров. По данным департамента полиции региона, инцидент произошёл 27 августа.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия и проверяет соблюдение мер безопасности в ТРЦ.

По итогам проверки будут приняты процессуальные меры, а также меры профилактического характера.

Рассматривается возможность привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности несовершеннолетнего.

 
 
 
 
 
