Ребёнок упал с эскалатора в Петропавловске: полиция проверяет ТРЦ
Также родители под подозрением.
Сегодня, 19:10
122Фото: pixabay.com
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мальчик падает с эскалатора в Петропавловске. Предварительно установлено, что ребёнок находился без присмотра родителей, передает BAQ.KZ.
Правоохранительные органы проводят проверку после несчастного случая с восьмилетним ребёнком в одном из торгово-развлекательных центров. По данным департамента полиции региона, инцидент произошёл 27 августа.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия и проверяет соблюдение мер безопасности в ТРЦ.
По итогам проверки будут приняты процессуальные меры, а также меры профилактического характера.
Рассматривается возможность привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности несовершеннолетнего.
