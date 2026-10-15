Редкие металлы и переработка отходов: новый научный институт открылся в ВКО

В Восточном Казахстане открыли Институт критических материалов и устойчивой металлургии. Здесь хотят доводить научные разработки до промышленного производства, извлекать редкие и редкоземельные металлы и искать новые способы переработки промышленных отходов.

Институт заработал на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева. Проект развивают вместе с бельгийскими учеными и промышленными компаниями.

Его открытие стало продолжением договоренностей, достигнутых 13 октября в Астане на Казахстанско-бельгийском форуме ректоров с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, Короля бельгийцев Филиппа и Королевы Матильды.

На форуме ВКТУ и KU Leuven подписали меморандум. Теперь в структуре нового института создадут совместный научно-образовательный центр двух университетов.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования отметили, что проект ориентирован на глубокую переработку критически значимых минералов и создание технологий, которые можно будет передавать промышленным предприятиям.

«Эта инициатива позволит разрабатывать технологии, отвечающие потребностям промышленности региона, и внедрять их в производство», - сообщили в ведомстве.

Шесть лабораторий и собственные пилотные установки

Институт станет научно-технологической частью Центра редких и редкоземельных металлов, который создают при акимате Восточно-Казахстанской области.

Одновременно с открытием института заложили фундамент его будущего здания.

Внутри разместят совместный центр ВКТУ и KU Leuven и научно-технологический центр VERITAS. В его составе будут работать шесть лабораторий.

Там же появятся пилотные установки, на которых технологии можно будет проверять уже не только в лабораторных условиях.

При создании комплекса будут учитывать опыт бельгийского центра SOLVOMET в Левене. ВКТУ уже приобрел современное научно-лабораторное оборудование в рамках мегагранта.

«Наша главная задача - превратить результаты научных исследований в реальные производственные технологии. Мы работаем над технологиями извлечения редких и редкоземельных металлов, переработки промышленных отходов и развития устойчивой металлургии», - рассказала ректор ВКТУ Сауле Рахметуллина.

От исследований к реальным производствам

К работе института намерены подключать бельгийских ученых и крупные казахстанские предприятия.

Среди партнеров названы Ульбинский металлургический завод, «Казатомпром» и «Казцинк».

Расчет сделан на то, чтобы новые методы глубокой переработки сырья не оставались только научными проектами. Их планируют доводить до производства, параллельно готовя специалистов для отрасли.

Отдельное направление связано с критически значимыми минералами и редкоземельными металлами, интерес к которым растет из-за их применения в высокотехнологичной промышленности.

В Миннауки рассчитывают, что институт станет площадкой, где исследования будут начинаться с задач промышленности региона и завершаться готовыми технологическими решениями.