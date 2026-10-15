Редкие металлы и переработка отходов: новый научный институт открылся в ВКО
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В Восточном Казахстане открыли Институт критических материалов и устойчивой металлургии. Здесь хотят доводить научные разработки до промышленного производства, извлекать редкие и редкоземельные металлы и искать новые способы переработки промышленных отходов.
Институт заработал на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева. Проект развивают вместе с бельгийскими учеными и промышленными компаниями.
Его открытие стало продолжением договоренностей, достигнутых 13 октября в Астане на Казахстанско-бельгийском форуме ректоров с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, Короля бельгийцев Филиппа и Королевы Матильды.
На форуме ВКТУ и KU Leuven подписали меморандум. Теперь в структуре нового института создадут совместный научно-образовательный центр двух университетов.
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования отметили, что проект ориентирован на глубокую переработку критически значимых минералов и создание технологий, которые можно будет передавать промышленным предприятиям.
«Эта инициатива позволит разрабатывать технологии, отвечающие потребностям промышленности региона, и внедрять их в производство», - сообщили в ведомстве.
Шесть лабораторий и собственные пилотные установки
Институт станет научно-технологической частью Центра редких и редкоземельных металлов, который создают при акимате Восточно-Казахстанской области.
Одновременно с открытием института заложили фундамент его будущего здания.
Внутри разместят совместный центр ВКТУ и KU Leuven и научно-технологический центр VERITAS. В его составе будут работать шесть лабораторий.
Там же появятся пилотные установки, на которых технологии можно будет проверять уже не только в лабораторных условиях.
При создании комплекса будут учитывать опыт бельгийского центра SOLVOMET в Левене. ВКТУ уже приобрел современное научно-лабораторное оборудование в рамках мегагранта.
«Наша главная задача - превратить результаты научных исследований в реальные производственные технологии. Мы работаем над технологиями извлечения редких и редкоземельных металлов, переработки промышленных отходов и развития устойчивой металлургии», - рассказала ректор ВКТУ Сауле Рахметуллина.
От исследований к реальным производствам
К работе института намерены подключать бельгийских ученых и крупные казахстанские предприятия.
Среди партнеров названы Ульбинский металлургический завод, «Казатомпром» и «Казцинк».
Расчет сделан на то, чтобы новые методы глубокой переработки сырья не оставались только научными проектами. Их планируют доводить до производства, параллельно готовя специалистов для отрасли.
Отдельное направление связано с критически значимыми минералами и редкоземельными металлами, интерес к которым растет из-за их применения в высокотехнологичной промышленности.
В Миннауки рассчитывают, что институт станет площадкой, где исследования будут начинаться с задач промышленности региона и завершаться готовыми технологическими решениями.
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