  • 28 Января, 11:04

Редкие металлы: назван регион, где могут быть открыты новые месторождения

Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13
Фото: BAQ.KZ - архив

Министерство промышленности и строительства сообщило, в каких регионах Казахстана возможно открытие новых месторождений. Об этом ведомство сообщило в ответе на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

– При выборе объектов для проведения геологических исследований в первую очередь учитывается, на какие виды минерального сырья существует спрос. По результатам проведённого анализа были определены регионы Казахстана с высокой вероятностью обнаружения новых месторождений цветных металлов, драгоценных металлов, редкоземельных металлов, неметаллического сырья и других полезных ископаемых, — говорится в ответе.

По данным министерства, на основе результатов ранее проведённых геологических исследований установлено, что в нескольких регионах Казахстана существует возможность обнаружения новых месторождений редких металлов.

В частности:

  • в Северном Казахстане (в пределах Кокшетауского среднего массива, в районе Кокшетауской редкометалльной провинции);

  • в Западном Казахстане (в районе Мугоджарской редкометалльной провинции, в литий-фтористых гранитах);

  • в Восточном Казахстане (на юго-восточной окраине Шынгыса, в Шынгысто-Тарбагатайской редкоземельной металлогенической зоне).

Также установлено, что в гранитах и пегматитах этих регионов могут находиться новые месторождения редких металлов.

Кроме того, выявлены признаки, указывающие на наличие лития в солончаках Приаралья, в Бетпак-Дале и в других регионах на юге страны.

– Проекты государственного геологического изучения недр реализуются с целью геологического картирования территории страны и выявления перспективных участков полезных ископаемых. Количество перспективных участков будет определено по итогам проведённых работ, — говорится в ответе Министерства промышленности и строительства.

