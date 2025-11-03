Редкий архар попал в объектив фотоловушки в степях Казахстана
Сегодня, 09:51
Фото: скриншот из видео
В филиале "Белодымовский" РГУ "ГНПП "Бұйратау" камеры фотоловушки зафиксировали редкого обитателя казахстанской степи — архара, занесённого в Красную книгу Казахстана, передает BAQ.KZ.
На снимке животное спокойно стоит среди дикой природы, словно чувствует себя полноправным хозяином этих мест.
Уникальные кадры предоставлены охотоведом филиала Тарасом Ковальчуком, который отметил, что встреча с архарами в естественной среде — редкое и радостное событие, подтверждающее сохранение популяции в пределах заповедника.
