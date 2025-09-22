Полицейские Карагандинской области пресекли сразу два серьёзных случая браконьерства, связанных с незаконной охотой на лося и сайгаков — животных, находящихся под охраной государства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Первый инцидент произошёл в Осакаровском районе, где во время совместного рейда сотрудники природоохранной полиции и егеря Темиртауского охотничьего общества остановили два внедорожника. За рулем находились мужчины 59 и 56 лет, жители города Темиртау. В багажниках полицейские обнаружили около 120 кг мяса лося, а также охотничьи ружья. Разрешений на охоту задержанные предъявить не смогли.

Второй случай зафиксирован в Нуринском районе. Внедорожник с тремя жителями Астаны был остановлен сотрудниками полиции и инспектором РГКП "Охотзоопром". Внутри автомобиля были обнаружены разделанные туши, предположительно, четырёх сайгаков, а также ножи и зарегистрированное ружье. Разрешительные документы отсутствовали.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за незаконную охоту и обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными. Назначены экспертизы для точного определения видовой принадлежности мяса. Следственные действия продолжаются.

Правоохранительные органы напоминают, что лосям и сайгакам в Казахстане присвоен охранный статус, и незаконная охота на них влечёт за собой жесткие меры наказания, включая лишение свободы и крупные штрафы.