Редкое полнолуние в апреле: что важно знать
Жители Земли смогут наблюдать апрельское полнолуние, несмотря на его необычное название.
Сегодня 2026, 11:50
Сегодня 2026, 11:50Сегодня 2026, 11:50
Фото: sujin vaipia | Shutterstock
В ночь на 1 апреля жители Земли смогут увидеть апрельское полнолуние, известное как «Розовая Луна». Однако, вопреки названию, спутник Земли не будет иметь розового оттенка, передает BAQ.kz со ссылкой на gismeteo.kz.
Почему «розовая»
Как отмечает The Old Farmer’s Almanac, название связано не с цветом Луны, а с природой.
Оно происходит от цветения растения Phlox subulata (ползучий флокс) - одного из первых весенних цветов в Северной Америке.
Апрельское полнолуние также известно под именами как «Лягушачья Луна», «Луна тающего льда», «Рыбья Луна».
Все они отражают сезонные изменения в природе.
Когда наблюдать
Полнолуние будет хорошо видно в ночь на 1 апреля при ясной погоде.
