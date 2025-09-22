В Чарынском национальном парке Алматинской области удалось зафиксировать на видео редкую лесную соню — вид, занесённый в Красную книгу Казахстана, передает BAQ.KZ.

Лесная соня (лат. Dryomys nitedula) — ночной зверёк, который редко попадается даже опытным биологам. В Казахстане она отнесена к третьей категории редкости, то есть является видом с сокращающимся ареалом и нестабильной численностью. Животное предпочитает лесные массивы и кустарниковые заросли, ведёт скрытный образ жизни, а потому крайне редко попадает в поле зрения человека.

Особую ценность наблюдению придаёт тот факт, что лесная соня — единственный представитель своего рода в фауне СНГ, а научные данные о её повадках и численности до сих пор остаются ограниченными. Поэтому такие встречи в дикой природе важны не только для общественного внимания, но и для науки.

Экологи и сотрудники парка надеются, что подобные находки помогут привлечь внимание к необходимости охраны биоразнообразия и продолжения мониторинга редких видов.