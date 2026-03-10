В Казахстане продолжается подготовка к республиканскому референдуму 15 марта. Одним из ключевых направлений работы остается обеспечение доступности участков для граждан с инвалидностью, передает baq.kz.

Как сообщили в Центральной комиссии референдума, во время выездных инспекционных поездок по регионам особое внимание уделяется оснащенности участков для голосования и созданию безбарьерной среды. Председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров отметил, что территориальным комиссиям поставлена задача строго соблюдать требования законодательства при подготовке участков.

"На всех участках для голосования предусмотрены специальные уголки для лиц с инвалидностью. Они оснащены компьютерами, лупами, дополнительным освещением, трафаретами для бюллетеней со шрифтом Брайля, а также аудиоверсией проекта Конституции на государственном и русском языках. Кроме того, участки обеспечены пандусами, тактильными указателями при входе и элементами тактильной навигации внутри помещений", - отметил Нурлан Абдиров.

По данным комиссии, на объектах, где необходимое оснащение пока отсутствует, местные исполнительные органы устанавливают временные пандусы и тактильные указатели. Это должно обеспечить свободный и безопасный доступ людей с инвалидностью на участки для голосования в день референдума.

"Дополнительные меры поддержки будут действовать и непосредственно в день голосования. Для лиц с инвалидностью предусмотрены услуги инватакси и сурдопереводчиков, что должно сделать участие в референдуме еще более доступным и удобным", - подчеркнул председатель ЦКР.

Также внимание уделено подготовке членов участковых комиссий. Они прошли специальное обучение по вопросам прав и потребностей людей с инвалидностью, включая этику общения, корректную терминологию и особенности взаимодействия с различными категориями граждан.

Кроме того, в трех регионах страны: Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях, в рамках пилотного проекта будут работать участки для голосования с применением инновационных решений для лиц с инвалидностью. В Центральной комиссии референдума подчеркнули, что подготовка к голосованию сопровождается комплексной работой по обеспечению инклюзивности и доступности избирательной инфраструктуры, чтобы каждый гражданин мог принять участие в референдуме в равных и комфортных условиях.