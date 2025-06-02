В Казахстане более 30 тысяч семей смогли сохранить своё единственное жильё благодаря государственной программе рефинансирования ипотечных займов. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BAQ.KZ.

По состоянию на 1 мая 2025 года банки рефинансировали 32,8 тысячи ипотечных займов на сумму свыше 206 миллиардов тенге. Программа направлена на снижение долговой нагрузки и сохранение жилья у заемщиков, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

Также в рамках программы было конвертировано и рефинансировано 15,8 тысячи валютных ипотечных займов на сумму 114 миллиардов тенге. Эта часть программы продолжит работу до конца текущего года.

Кроме того, 10,6 тысячи заемщиков получили дополнительные меры поддержки на сумму более 95 миллиардов тенге — им предоставляются льготные графики погашения, уменьшается задолженность, а в некоторых случаях жильё возвращается в собственность заемщика.

Агентство отмечает, что программа позволяет многим семьям избежать потери жилья и улучшить финансовое положение в условиях нестабильности рынка.