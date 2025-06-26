Реформа медицинского страхования: Сенат одобрил поправки
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Сенат одобрил поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг, передает BAQ.KZ.
Принятые меры направлены на повышение доступности и качества медпомощи, усиление прозрачности финансовых потоков и укрепление устойчивости системы ОСМС.
Также они предусматривают расширение охвата населения страховой системой, внедрение механизмов надзора и оперативного реагирования в сфере оказания медуслуг.
Вводится обязательное требование по публикации данных о движении и использовании средств системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
В случае некачественного оказания медицинских услуг предусмотрен механизм возврата средств.
Установлен чёткий механизм надзора и оперативного реагирования на нарушения в сфере медицинских услуг.
Вводится лицензирование деятельности, связанной с трансплантацией клеток, тканей и гемопоэтических стволовых клеток.
Лекарственное обеспечение пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями будет осуществляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), а также за счёт других источников.
Закрепляется право супругов людей с инвалидностью I группы пенсионного возраста быть их индивидуальными помощниками.
Уточнены определения таких понятий, как "орган человека", "клетки человека" и "социально значимые заболевания".
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