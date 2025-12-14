В областном центре прошло торжественное открытие турнира на Кубок акима Восточно-Казахстанской области по греко-римской, вольной и женской борьбе, приуроченного ко Дню Независимости Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

В соревнованиях участвуют представители Риддера, Алтайского, Глубоковского, Уланского, Катон-Карагайского, Шемонаихинского, Улкен Нарынского, Самарского, Маркакольского, Тарбагатайского, Курчумского и Зайсанского районов и Усть-Каменогорска.

"Турнир - это важное событие в спортивной жизни региона, молодые спортсмены имеют возможность набраться соревновательного опыта и повысить уровень мастерства. Восточно-Казахстанская область традиционно сильна в борьбе - спортсмены региона становились победителями чемпионатов мира и Азии", - отметил, открывая мероприятие, аким области Нурымбет Сактаганов.

Сегодня в области функционируют 1 628 спортивных объектов, продолжают строить и вводить в эксплуатацию новые спортсооружения. До конца года планируется открытие ещё двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Порядка 45% населения региона систематически занимается физической культурой и спортом, с начала года проведено свыше 2,5 тысяч спортивных мероприятий.

В мероприятии также приняли участие почётные ветераны спорта страны, как пример и источник мотивации для молодого поколения борцов.