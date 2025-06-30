В Правительстве Казахстана под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по итогам инфляции за первые пять месяцев 2025 года и три недели июня, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства торговли и интеграции и Бюро национальной статистики, с начала года инфляция в стране составила 6,1%. При этом продукты питания подорожали на 6,7%, непродовольственные товары – на 3,6%, а платные услуги – на 7,8%.

В разрезе отдельных категорий зафиксированы разнонаправленные тенденции. За прошедшую неделю средний прирост цен на социально значимые продукты питания составил 0,2%. Цены на картофель и капусту продолжают снижаться – на 0,6% и 0,8% соответственно. Однако наблюдается рост стоимости моркови, лука, а также мяса курицы и говядины.

"С начала года социально значимые продовольственные товары подорожали на 7,5%", – сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

Для стабилизации цен в стране продолжается проведение ярмарок, заключаются меморандумы с основными производителями сахара, подсолнечного масла, соли и мяса птицы. Дополнительно прорабатываются меры господдержки откормочных площадок и удешевления кормов.

В рамках совещания также обсуждались темпы сбора раннего урожая овощей. В Туркестанской области сбор моркови, лука, картофеля и капусты значительно превысил плановые показатели: от 125% до более чем в шесть раз. Это позволило существенно сократить импорт: за апрель-май ввоз картофеля снизился на 36%, капусты – на 95%.

Вице-премьер заслушал регионы, где отмечен наиболее высокий рост цен на ключевые товары и услуги. Особое внимание было уделено необходимости сдерживания темпов роста на платные услуги.

"Регионы должны обеспечить рынки и торговые центры необходимым объёмом продуктов широкого потребления и усилить контроль за ценовой ситуацией", – поручил Серик Жумангарин.

В числе приоритетных задач – своевременное контрактование нового урожая и реализация мер, направленных на удержание годовой инфляции в пределах установленного целевого коридора.