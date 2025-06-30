В рамках пилотного проекта по внедрению единой ваучерной системы принят новый подход к формированию тарифов: их теперь будут утверждать местные исполнительные органы. Об этом сообщил заместитель министра туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.



Ранее каждая центральная государственная структура устанавливала тарифы отдельно в своей сфере, но такая модель, по словам Жарасбаева, показала ряд недостатков.

"В пилотной системе утверждение нормативов начинается с МИО. У каждого региона — своя экономическая специфика. То, что работает в центре, не всегда применимо в областях. Кроме того, бюджеты у всех разные — и это нужно учитывать", — пояснил он.

Заместитель акима Астаны Байкен Есет подчеркнул, что особое внимание в пилотной системе уделено доступу к дополнительному образованию для детей с особыми образовательными потребностями.

"Раньше был единый тариф — одинаковый как для детей с особыми потребностями, так и для здоровых. Это мешало развитию инклюзивных услуг: организации чаще выбирали работать только со здоровыми детьми. Теперь появилась возможность дифференцировать оплату", — рассказал он.

В пилотном проекте такие дети будут отнесены к первой приоритетной категории, а для поставщиков услуг предусмотрен повышающий коэффициент — что должно финансово мотивировать организации работать с этой аудиторией.