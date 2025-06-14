В Астане сотрудники криминальной полиции пресекли незаконную деятельность двух 24-летних молодых людей, которые расклеивали на улицах стикеры с рекламой Telegram-канала интимного характера, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Операция была проведена в районе Сарайшык.

Выяснилось, что задержанные откликнулись на интернет-объявление о "лёгком заработке". Через мессенджер им присылали адреса для размещения стикеров, а материалы доставлялись через логистическую компанию с территории России. После расклейки парни фотографировали стикеры и отправляли отчёты заказчику - за это они получали оплату в виде электронных переводов.

Задержанные признались, что начали работать в Алматы около месяца назад, а затем переехали в столицу, чтобы продолжить "работу". Суд признал обоих виновными и назначил по 20 суток ареста каждому.

Ссылка на Telegram-канал, фигурирующий в деле, уже направлена на блокировку в рамках системы "Кибернадзор".